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Ереван предложил Баку зеркальный отвод войск

Совбез Армении предложил Азербайджану зеркальный отвод войск от границы и переговоры

Фото: Азиз Каримов / Reuters

Армения предложила Азербайджану провести зеркальный отвод войск от границы для начала процесса делимитации и демаркации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян, передает ТАСС.

По словам секретаря Совбеза, когда вооруженные силы двух республик находятся очень близко друг к другу, любой политический процесс может повлиять на эту среду и привести к обострениям. Поэтому Ереван предлагает Баку отвести войска от границы, поставить пограничников и спокойно приступить к переговорам.

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18 декабря

10 февраля Министерство обороны Азербайджана сообщило о перестрелке на границе с Арменией. В Баку утверждают, что с вечера 9 февраля армянские военные в течение нескольких часов с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.

Территориальные споры между Арменией и Азербайджаном обострились после завершения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года. В итоге противостояния Баку вернул контроль над некоторыми территориями, потерянными в начале 1990-х. В мае 2021 года Армения сообщила о продвижении войск противника вглубь ее территорий. В Азербайджане заявили, что действуют в рамках процесса уточнения границ.

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Алиса Реброва
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