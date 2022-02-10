Армения заявила об отсутствии в повестке вопроса о Союзном государстве

В повестке Армении отсутствует вопрос о вступлении в Союзное государство России и Белоруссии, заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. Об этом сообщает агентство «Новости — Армения».

«Раз такого вопроса нет, то моя позиция такова, что Армения является суверенным, демократическим государством и продолжит таковой оставаться», — сказал секретарь Совбеза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение 15 лет к Союзному государству присоединятся Украина и Казахстан. «Армении деваться некуда. Вы что думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич это увидел», — добавил он.

МИД Армении назвал это заявление самобытным геополитическим анализом и вызвал посла Белоруссии. В армянском парламенте сказали, что Лукашенко оказывает российской власти медвежью услугу.