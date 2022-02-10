Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Армения заявила об отсутствии в повестке вопроса о Союзном государстве

В повестке Армении нет вопроса о вступлении в Союзное государство, заявили в Совбезе
Армен Григорян

Армен Григорян. Фото: A. Kochinyan / Wikimedia

В повестке Армении отсутствует вопрос о вступлении в Союзное государство России и Белоруссии, заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. Об этом сообщает агентство «Новости — Армения».

«Раз такого вопроса нет, то моя позиция такова, что Армения является суверенным, демократическим государством и продолжит таковой оставаться», — сказал секретарь Совбеза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение 15 лет к Союзному государству присоединятся Украина и Казахстан. «Армении деваться некуда. Вы что думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич это увидел», — добавил он.

МИД Армении назвал это заявление самобытным геополитическим анализом и вызвал посла Белоруссии. В армянском парламенте сказали, что Лукашенко оказывает российской власти медвежью услугу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Стало известно о снятии отстранения с Валиевой и сохранении Россией золота ОИ
Предсказано повышение стоимости туров по России из-за нового законопроекта
Ургант высмеял полицию из-за дела против Моргенштерна
Москвичей предупредили об аномально низком содержании кислорода в воздухе
ВВС США продемонстрировали сверхбыструю дозаправку от KC-46A
Российский чиновник одобрил «сталинские» методы расстрелов семей провинившихся
Глава МИД Великобритании заявила о будущем прогрессе в переговорах с Москвой
Армения заявила об отсутствии в повестке вопроса о Союзном государстве
Близкий к Офису президента Украины депутат попался на взятке
Лавров назвал свою встречу с главой МИД Великобритании беспрецедентной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.