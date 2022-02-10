Женщина нашла урну с прахом, связалась с родными покойной и была проигнорирована

В Южной Каролине, США, хозяйка благотворительного магазина искала новые вещи для продажи на складе, наткнулась на урну с прахом незнакомого человека, попыталась вернуть его семье покойной и была проигнорирована. Об этом сообщает Daily Mail.

Меган Ли рассказала, что урну нашел ее сын в октябре 2021 года. Сначала муж американки предложил избавиться от находки, но она не позволила выбросить прах. На урне была даты рождения и смерти и женское имя. Женщина решила отыскать родных умершей незнакомки и связаться с ними.

Ли разместила пост в социальных сетях и начала писать однофамильцам женщины. В конце концов она нашла внука умершей, который жил в Оклахоме и, как ей сначала показалось, был очень заинтересован в том, чтобы вернуть прах бабушки. «Он хотел забрать ее. Изначально они собирались оплатить стоимость доставки, но потом он перестал отвечать», — отметила Ли.

Тогда она выяснила, что у покойной есть сын, и ей удалось связаться с его женой. Однако вскоре и они перестали реагировать на сообщения. Сейчас урна лежит на заднем сиденье фургона Ли, но она все еще надеется вернуть ее и будет продолжать искать других родственников.

Судебный следователь округа Джаспер отметил, что невостребованные останки — уже ставшее привычным для него явление. Он предложил Ли передать урну ему, чтобы он связался с семьей умершей. Если же родные так и не решатся забрать прах, он предаст земле урну рядом с другими останками.

Ранее сообщалось, что жительница Веллингтона, Новая Зеландия, купила пресс-папье в форме сердца и через пять лет обнаружила, что это урна с чьим-то прахом. Женщина решила найти владельца праха.