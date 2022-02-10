Оценены риски при покупке квартир в домах под снос

При покупке квартир в домах под снос у россиян больше рисков, чем выгоды. К такому выводу пришли юристы и риелторы при оценке плюсов и минусов приобретения жилья в аварийных зданиях, пишет РБК.

Постройка считается аварийной, если представляет потенциальную угрозу для проживающих — дом может в любой момент обрушиться, подвержен частым затоплениям или расположен в месте, где возможны техногенные аварии. Среди преимуществ покупки подобной недвижимости эксперты отметили ее невысокую стоимость, которая позволяет россиянам обзавестись собственной жилплощадью с минимальными вложениями.

Однако в адвокатском бюро «S&K Вертикаль» напомнили, что россияне, которые приобрели квартиры в доме после признания его аварийным, не имеют право на предоставление нового жилья по программе переселения. Граждане могут рассчитывать лишь на компенсацию за утраченное помещение — объем средств при этом не превысит сумму сделки по договору купли-продажи. В агентстве недвижимости Est-a-Tet рассказали, что исключением в этом случае может стать получение в наследство квартиры в доме под снос.

Кроме того, существует ряд условий, при которых не удастся заключить сделку с аварийным жильем. На подобные квартиры не распространяется материнский капитал и не выдаются ипотечные кредиты, а также их нельзя приобрести взамен единственного жилья ребенка — в этом случае органы опеки решат, что жилищные условия несовершеннолетнего ухудшаются. Помешать приобрести аварийную недвижимость также может решение суда о принудительном выселении собственника или соглашение владельца с муниципалитетом о выкупе квартиры.

Однако бывают случаи, что собственник недвижимости узнает о статусе дома после заключения сделки — тогда он имеет право расторгнуть договор с предыдущим владельцем в судебном порядке. Новый закон, вступивший в силу с 1 февраля 2022 года, должен сократить риски при покупке квартир. Теперь в Едином государственном реестре недвижимости будут содержаться сведения об аварийности здания.

