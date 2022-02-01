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Россиянам позволят проверять жилье на аварийность перед покупкой

В выписке из ЕГРН появятся сведения о признании дома ветхим или непригодным для проживания

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С 1 февраля Росреестр начнет вносить сведения об аварийности многоквартирных домов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Вступивший в силу закон позволит россиянам проверять состояние жилья перед покупкой, пишет РИА Новости.

В выписке из ЕГРН появится информация о признании здания ветхим, подлежащим сносу или непригодным для проживания — так будущие владельцы недвижимости смогут избежать потенциальных рисков при заключении сделки. Как отметили в юридической компании Freeviser, чаще всего собственники злоупотребляют продажей квартир в аварийных домах по более низкой цене, не предупреждая покупателя об особенностях объекта. Благодаря новым правилам, у россиян появится возможность проверить будущее жилье самостоятельно.

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Ранее россиянам рассказали о рисках при покупке апартаментов. Перед приобретением недвижимости в новостройке гражданам посоветовали проверить в полном объеме пакет документов от застройщика. По словам экспертов, важно убедиться в покупке отдельного помещения, а не доли в праве собственности.

При решении таких вопросов россиянам порекомендовали обращаться к юристам и агентам по недвижимости, которые проверят сделку, иначе есть риск быть дважды оштрафованными или лишиться жилья.

Нина Ташевская
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