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Россиянам напомнили о рисках при покупке апартаментов

Юрист Тимур Матвеев: при покупке апартаментов важно проверить документы от застройщика

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Перед приобретением жилья в новостройке гражданам необходимо проверить в полном объеме пакет документов от застройщика, так как только ему можно будет направить свои претензии. О рисках при покупке апартаментов напомнил россиянам юрист Тимур Матвеев, сообщает РЕН ТВ.

По словам эксперта, важно убедиться, что покупатель приобретает не долю в праве собственности, а отдельное помещение. При решении таких вопросов Матвеев рекомендует обращаться к юристам и агентам по недвижимости, которые проверят сделку, — иначе есть риск лишиться и апартаментов, и денег. Если позднее будет установлено, что здание построено незаконно, то дом могут снести.

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Покупатель не сможет обратиться в государственные органы за компенсацией, так как ответственность несет застройщик, к которому и следует предъявлять все требования. Матвеев объяснил, что граждане покупают апартаменты как жилое помещение, так как они стоят намного дешевле квартир. Перед сделкой эксперт советует убедиться, что застройщик получил разрешение на реконструкцию и возведение здания.

31 января начальник столичной госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский сообщил, что ведомство начало проверять в Москве законность возведения апартаментов. Процесс проходит в дистанционном формате, на втором этапе сотрудники будут выезжать по адресам. Эксперты должны проверить около 600 зданий.

Александра Мирошникова
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