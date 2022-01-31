Россиян предупредили о двойных штрафах за незаконные апартаменты

Специалисты юридической компании Freeviser предупредили владельцев апартаментов о дополнительных взысканиях, если недвижимость признают незаконной. По словам экспертов, россиянам придется платить двойной штраф, пишет РИА Новости.

Управляющий партнер Freeviser Михаил Паюшин отметил, что речь идет о типе участка, на котором построен апарт-комплекс. «Безопасным будет разрешение на использование земли под гостиничное обслуживание. Любой иной код земельного участка под апартаментами будет расцениваться как нарушение и облагаться штрафом», — пояснил юрист.

По словам Паюшина, заплатить штраф собственник будет вынужден дважды. Один назначит Госинспекция по недвижимости, его сумма достигнет от 1000 до 3000 рублей. Второе взыскание придет от Росреестра за использование земли не по назначению. Этот штраф рассчитывается как процент от кадастровой стоимости участка — для физлиц в Москве он составляет от 0,5 до 1 процента, но не менее 10 тысяч рублей. «Сумма штрафа пересчитывается на всех собственников апартаментов исходя из метража их помещений», — добавил юрист.

В Freeviser уточнили, что оспорить штрафные санкции можно в суде, подав иск на недобросовестного продавца с требованием расторгнуть договор. Однако если в документах говорится о сделке по нежилому помещению, то выиграть суд и вернуть деньги практически невозможно.

Ранее россиянам посоветовали тщательно проверять документы у застройщика при приобретении апартаментов. По словам экспертов, важно убедиться, что покупатель приобретает не долю в праве собственности, а отдельное помещение. При решении таких вопросов россиянам порекомендовали обращаться к юристам и агентам по недвижимости, которые проверят сделку, иначе есть риск лишиться и жилья, и денег.