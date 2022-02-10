Российских автодилеров обвинили в дефиците новых машин на рынке

Российских дилеров обвинили в намеренном создании дефицита новых автомобилей. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на юристов и представителей профильных автомобильных организаций.

По данным издания, в автосалонах создаются отдельные очереди на покупку новых машин, и менеджеры начинают торговаться с потенциальными клиентами за место в таком порядке. Цена за услугу может варьироваться от 30 тысяч рублей до 200 тысяч рублей в зависимости от марки автомобиля. Уточняется также, что люди «довольно охотно "клюют"» на схемы, предложенные в автосалонах при продаже машин.

В Движении автомобилистов России отметили, что «нагнетаемый дефицит автоматически создает невиданный ажиотаж» среди клиентов. После этого появляются сообщения, что якобы приобрести желаемый автомобиль можно только через один-два года, однако затем к потенциальным клиентам подключается «спаситель», готовый помочь совершить покупку раньше назначенного времени. Такая бизнес-модель сейчас работает успешно, уточнил председатель движения Виктор Похмелкин.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, дилеры сами создали данный дефицит и продолжают вести себя «как собаки на сене». По этой причине, заметил он, сейчас зафиксирована «просто фантастическая доходность» среди автомобильных дилеров.

Согласно данным официального представителя агентства «Автостат» Азата Тимерханова, в появлении подобного бизнеса нет ничего странного. Новых автомобилей все еще не хватает, из-за чего появляются желающие на таком дефиците «навариться», пояснил он.

Наибольший спрос сейчас зафиксирован на редкие модели машин и на те, что востребованы среди клиентов в тот или иной период времени. Кроме того, автолюбители часто «охотятся» за машинами без дополнительных комплектаций.

Ранее стало известно, что несколько автопроизводителей подняли цены на свои модели в России с 1 февраля. Volkswagen и китайский Changan подняли стоимость на все свои модели, представленные в России. Кроме того, большинство машин подорожали у Geely и Haval.