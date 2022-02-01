В России выросли цены на машины

Несколько автопроизводителей подняли цены на свои модели в России с 1 февраля. Как заметил Autonews, Volkswagen и китайский Changan подняли цены на все свои модели, представленные в России. Кроме того, большинство машин подорожали у Geely и Haval.

В частности, Volkswagen Passat подорожал с 2,728 миллиона до 2,733 миллиона рублей, Touareg — с 5,587 миллиона до 5,712 миллиона, а Mercedes-Benz GLC (купе) с 5,380 миллиона до 5,434 миллиона рублей. При этом, подчеркивает издание, речь идет о рекомендованной розничной стоимости, указанной в прайс-листах производителей. Фактическая стоимость машин у дилеров может оказаться еще выше.

В конце 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров предсказал, что рост цен на автомобили в России замедлится в 2022-м. Одновременно в министерстве указывали, что дефицит машин в стране сохранится в первой половине года из-за проблем с поставками чипов. По словам Мантурова, новые автомобили российского автопрома за год подорожали на 5-8 процентов, а зарубежные — в пределах 20 процентов.

В декабре 2021 года аналитики «Авто.ру» пришли к выводу, что в России стали чаще продавать новые машины. Эксперты заключили, что в 2021 году каждый пятый подержанный автомобиль в продаже на сервисе был не старше пяти лет, а также в целом свежие машины (возрастом до года) продавались в этом году в полтора раза чаще, чем в 2020-м. Доля автомобилей с пробегом не больше года в общем объеме объявлений на сервисе выросла на 0,6 процента — рекорд за пять лет.