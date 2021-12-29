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Власти предсказали замедление роста цен на автомобили

Глава Минпомторга Мантуров: темпы роста цен на автомобили в 2022 году снизятся

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Глава Минпромторга Денис Мантуров предсказал, что рост цен на автомобили в России замедлится в 2022 году, пишет РИА Новости. Однако ранее в ведомстве признали, что дефицит машин в стране сохранится в первой половине грядущего года из-за проблем с поставками чипов.

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«Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся», — заявил он. По словам Мантурова, Минпромторг уже ведет работу с радиоэлектронной и микроэлектронной индустрией для устранения дефицита электронных элементов. Глава ведомства также заключил, что в 2021 году отечественные автомобили подорожали на 5-8 процентов, а иномарки — до 20 процентов.

В «Автостате» подчеркнули, что такого быстрого роста стоимости машин не было с кризисного 2014 года. По данным аналитиков, рекомендованные розничные цены увеличились на 24-25 процентов, а дилерские (с учетом допоборудования) — более чем на 35 процентов. Среди основных причин подорожания «Автостат» назвал нехватку автомобилей, рост цен на металлопродукцию и логистические услуги, а также инфляцию.

В сложившихся условиях Минпромторг также предложил ограничить 10 процентами максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин даже в периоды пикового спроса. В ведомстве заявили, что намерены организовать такое соглашение между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и объединением автопроизводителей.

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Платон Щукин
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