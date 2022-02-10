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Суд продлил арест устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову

Обвиняемому в массовом убийстве в Перми Бекмансурову продлили арест на три месяца

Фото: Максим Кимерлинг / РИА Новости

Суд продлил арест на три месяца устроившему стрельбу в Пермском Госуниверситете 18-летнему студенту Тимуру Бекмансурову. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Дзержинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении студенту меры пресечения в виде заключения под стражу и оставил обвиняемого в массовом убийстве россиянина в СИЗО до 22 мая.

В ходе судебного заседания о продлении ареста выяснилось, что в отношении 18-летнего студента возбудили новое уголовное дело — об умышленном повреждении имущества вуза. По словам судьи, дело было возбуждено в связи со стрельбой Тимура Бекмансурова картечью по двум автомобилям, которые принадлежали университету.

Бекмансуров напал на учащихся и сотрудников Пермского университета в сентябре 2021 года. Тогда погибли шесть человек, более 40 пострадали. Бекмансурова серьезно ранили при задержании — он впал в кому, ему ампутировали ногу, однако преступник выжил.

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Владимир Седов
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