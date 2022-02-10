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После стрельбы в Пермском госуниверситете завели новое уголовное дело

После массового расстрела в Перми завели новое дело об умышленном повреждении имущества

Фото: Алексей Смирнов / РИА Новости

После стрельбы в Пермском госуниверситете 18-летнего студента возбудили новое уголовное дело — об умышленном повреждении имущества вуза. Об этом в четверг, 10 февраля, со ссылкой на судью Дзержинского районного суда сообщает РИА Новости.

По словам судьи, дело было возбуждено в связи со стрельбой Тимура Бекмансурова картечью по двум автомобилям, которые принадлежали университету. О новом деле стало известно в ходе судебного заседания о продлении ареста обвиняемому в массовом расстреле людей россиянину.

10 февраля он был доставлен в суд для рассмотрения ходатайства следствия о продлении сроков его содержания под стражей. На появившемся из суда видео было заметно, что после ампутации ноги россиянину приходится передвигаться на костылях. Тем не менее он смог самостоятельно подняться по лестнице к залу заседания.

Бекмансуров напал на учащихся и сотрудников Пермского университета в сентябре 2021 года. Тогда погибли шесть человек, более 40 пострадали. Бекмансурова серьезно ранили при задержании — он впал в кому, ему ампутировали ногу, однако преступник выжил.

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Владимир Седов
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