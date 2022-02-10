Появилось видео из суда с обвиняемым в массовом убийстве в пермском университете

Появилось видео с продления ареста Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве в пермском университете, которого доставили в суд. Кадры в четверг, 10 февраля, публикует РИА Новости.

По данным агентства, Бекмансурова доставили в суд для продления ему меры пресечения — последний раз эта процедура проходила в декабре 2021 года. На кадрах видно, что после ампутации ноги россиянину приходится передвигаться на костылях, притом два месяца назад он передвигался на коляске.

Бекмансуров напал на учащихся и сотрудников Пермского университета в сентябре. Тогда погибли шесть человек, более 40 пострадали. Бекмансурова серьезно ранили при задержании — он впал в кому, ему ампутировали ногу, однако преступник выжил.

