Устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете студента доставили в суд

Устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете студента Тимура Бекмансурова доставили в суд для рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина был доставлен конвойной службой на служебном транспорте. В зал заседания он самостоятельно поднялся на костылях. У Бекмансурова ампутировали часть ноги. Студент обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

13 января председатель Следственного комитета России (СКР) Бастрыкин заявил о признании экспертами 18-летнего Тимура Бекмансурова вменяемым.