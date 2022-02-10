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Устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете студента доставили в суд

Устроившего стрельбу в Пермском вузе Бекмансурова доставили в суд для продления ареста

Фото: Максим Рожко / ТАСС

Устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете студента Тимура Бекмансурова доставили в суд для рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина был доставлен конвойной службой на служебном транспорте. В зал заседания он самостоятельно поднялся на костылях. У Бекмансурова ампутировали часть ноги. Студент обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

13 января председатель Следственного комитета России (СКР) Бастрыкин заявил о признании экспертами 18-летнего Тимура Бекмансурова вменяемым.

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Владимир Седов
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