Байдена призвали предоставить Украине доступ к разведданным США

Члены комитета по разведке американского сената призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине максимально возможный доступ к разведывательным данным страны. Соответствующее письмо, которое подписали 16 человек, опубликовано на сайте председателя комитета по разведке Марка Уорнера.

Письмо было направлено американскому лидеру. Авторы инициативы считают, что это необходимо в связи с «наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной». Отмечается, что Киеву следует предоставить инструменты, которые пригодятся для «отражения или защиты от дальнейшей российской агрессии».

«Россия — агрессор, и нам необходимо вооружить Украину критически важной информацией, необходимой для самообороны», — говорится в письме.

Сенаторы считают, что предоставление Киеву максимального доступа к американским разведданным отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и союзников в Европе. «Угроза России в отношении Украины — это угроза демократиям во всем мире», — отметили они.

В последние месяцы в Киеве и на Западе все чаще звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Сам Зеленский на вопросы об этом отвечал двойственно: президент призывал украинцев не паниковать, но при этом заявлял, что Москва может захватить Харьков, защищая русскоязычное население страны.

В министерстве иностранных дел России отмечают, что в реальности никаких признаков вторжения России не наблюдается, а информационный фон вокруг республики в последнее время активно нагнетается.

