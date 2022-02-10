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Байдена призвали предоставить Украине доступ к разведданным США

Сенаторы призвали президента США Байдена дать Украине максимальный доступ к разведданным
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Brendan McDermid / Reuters

Члены комитета по разведке американского сената призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине максимально возможный доступ к разведывательным данным страны. Соответствующее письмо, которое подписали 16 человек, опубликовано на сайте председателя комитета по разведке Марка Уорнера.

Письмо было направлено американскому лидеру. Авторы инициативы считают, что это необходимо в связи с «наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной». Отмечается, что Киеву следует предоставить инструменты, которые пригодятся для «отражения или защиты от дальнейшей российской агрессии».

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«Россия — агрессор, и нам необходимо вооружить Украину критически важной информацией, необходимой для самообороны», — говорится в письме.

Сенаторы считают, что предоставление Киеву максимального доступа к американским разведданным отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и союзников в Европе. «Угроза России в отношении Украины — это угроза демократиям во всем мире», — отметили они.

В последние месяцы в Киеве и на Западе все чаще звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Сам Зеленский на вопросы об этом отвечал двойственно: президент призывал украинцев не паниковать, но при этом заявлял, что Москва может захватить Харьков, защищая русскоязычное население страны.

В министерстве иностранных дел России отмечают, что в реальности никаких признаков вторжения России не наблюдается, а информационный фон вокруг республики в последнее время активно нагнетается.

Марина Совина
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