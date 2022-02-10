Джонсон приветствовал изменение позиции Германии по «Северному потоку-2»

Британия приветствует жесткую позицию ФРГ по газопроводу «Северный поток-2» (СП-2), заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной с генсеком НАТО пресс-конференции, сообщает агентство Reuters.

Премьер считает решение правительства Германии выражением солидарности и поддержки европейских союзников перед проявлениями «российской угрозы». Также он отметил, что у разведки Британии отсутствует информация об изменении обстановки на границе с Украиной, и это придает атмосферу дальнейшей неопределенности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также поддержал действия Германии. «У России есть выбор: они могут выбрать дипломатическое решение — и мы готовы сесть за стол переговоров, но если они выберут конфронтацию, то Москва заплатит высокую цену», — добавил политик.

Ранее президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал остановить запуск российского газопровода «Северный поток-2» при «вторжении» России на Украину. Кроме того, Шольц отметил, что Германия и США, говоря о судьбе газопровода, действуют абсолютно едино.