Ценам на стройматериалы предрекли рост

В Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России (АМДПР) предрекли рост цен на стройматериалы в 2022 году. Стоимость может увеличиться до 10 процентов, сообщают «Известия».

Увеличение может коснуться отделочных стройматериалов и древесных плит. Причиной подобного прогноза стало возможное повышение ввозной пошли на меламин — компонент для производства указанных материалов. Она может увеличиться с 5 процентов до почти 20 процентов.

Повысить размер пошлины предложила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Представители АМДПР обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и попросили разобраться в вопросе, не допустив формирования монополии. На данный момент ведомство рассматривает заявление.

По данным Ассоциации, для производства древесных плит необходим меламин высокого давления, который создают только в других странах. В России выпускают компонент низкого давления.

Ранее в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) заявили, что в 2022 году отсутствуют предпосылки для снижения стоимости стройматериалов. За 2021 год в цене рекордно поднялся черный металл, также подорожали пиломатериалы.