Приставы по ошибке арестовали технику россиянки и оштрафовали ее за недовольство

В столице Бурятии Улан-Удэ судебные приставы по ошибке пришли к добропорядочной молодой матери Валерии Травкиной и изъяли у нее бытовую технику. Вместо извинений россиянка дополнительно получила штраф за недовольство. Подробности этой истории публикует издание «Номер один».

Местный житель по фамилии Латыпов был оштрафован ГИБДД на 30 тысяч рублей. Он долго не платил, в итоге в отношении него возбудили исполнительное производство. Но взыскать долг с мужчины не удалось, поскольку имущества у него не было. Несмотря на это, приставы закрывать дело не стали.

Давая показания, должник Латыпов сообщил, что когда-то проживал в частном доме на улице Совхозной у Травкиных. Тогда судебные приставы решили наведаться туда, хотя мужчина там уже давно не жил. Когда они пришли, Травкина была дома одна с годовалым ребенком. Но даже убедившись, что произошла ошибка, приставы все равно забрали из дома технику, принадлежащую семье: пылесос, микроволновку и два больших телевизора.

Для того, чтобы придать законность своим противоправным действиям, бригада после выноса техники из дома остановила на улице двух женщин и попросила их подписать документы, что они якобы были понятыми, что те и сделали.

Травкины подали на приставов в суд. Действия силовиков были признаны незаконными. Но приставы тоже обратились в суд за то, что Травкина ругалась во время выноса техники из ее дома. Ее оштрафовали на тысячу рублей.

Ранее в феврале стало известно, что в Москве сотрудники ГИБДД задержали водителя-рекордсмена по неоплаченным штрафам. В общей сложности их сумма составила миллион рублей.