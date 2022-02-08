Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве поймали водителя-рекордсмена со штрафами на миллион рублей

Сотрудники ГИБДД в Москве задержали водителя с неоплаченными штрафами на миллион рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве сотрудники ГИБДД задержали водителя-рекордсмена по неоплаченным штрафам. В общей сложности их сумма составила миллион рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Водителя Volkswagen экипаж ДПС остановил на Коломенском проезде. В ходе проверки выяснилось, что с мая 2021 года он совершил 1320 административных правонарушений. Из назначенных ему штрафов 276 числятся неоплаченными в установленный законом срок.

1 000 000рублей
неоплаченных штрафов

По данным службы судебных приставов, гражданин имеет задолженность по неоплаченным штрафам в размере 1 миллиона рублей. У пойманного сотрудниками ГИБДД водителя также были признаки опьянения, медосвидетельствование проходить он отказался.

Ранее вице-спикера Госдумы Ирина Яровая предложила конфисковать автомобили у водителей-лихачей, чтобы бороться с подобными правонарушениями на дороге.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Пятеро строивших АЭС в Бангладеш россиян умерли за 11 дней
В Бельгии 13 человек обвинили в создании террористической группировки
На российских стройках недосчитались мигрантов
Моргенштерн окончательно покинул Россию после обвинений Бастрыкина
Российские хоккеистки проиграли Финляндии на Олимпиаде в Пекине
Киев пообещал журналистам санкции за поездки в Донбасс не через Украину
Последствия смертельного ДТП с туристами в Мексике попали на видео
Специалист по питанию назвала защищающий от коронавируса продукт
В ЛНР заявили о предотвращении артиллерийского удара украинской армии
Появилось видео с перевернувшимся автозаком с 14 арестантами под Красноярском
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.