В Москве поймали водителя-рекордсмена со штрафами на миллион рублей

В Москве сотрудники ГИБДД задержали водителя-рекордсмена по неоплаченным штрафам. В общей сложности их сумма составила миллион рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Водителя Volkswagen экипаж ДПС остановил на Коломенском проезде. В ходе проверки выяснилось, что с мая 2021 года он совершил 1320 административных правонарушений. Из назначенных ему штрафов 276 числятся неоплаченными в установленный законом срок.

1 000 000 рублей неоплаченных штрафов

По данным службы судебных приставов, гражданин имеет задолженность по неоплаченным штрафам в размере 1 миллиона рублей. У пойманного сотрудниками ГИБДД водителя также были признаки опьянения, медосвидетельствование проходить он отказался.

Ранее вице-спикера Госдумы Ирина Яровая предложила конфисковать автомобили у водителей-лихачей, чтобы бороться с подобными правонарушениями на дороге.