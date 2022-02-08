В Госдуме предложили наказание для водителей-лихачей

Конфискация автомобиля может стать новым способом борьбы с водителями-лихачами на дороге. Соответствующие поправки в КоАП и Уголовный кодекс разработали депутаты Госдумы. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на вице-спикера нижней палаты парламента Ирину Яровую.

Отмечается, что санкции намерены применять к автовладельцам, которые совершили ДТП в состоянии опьянения или допустили превышение скорости, а также выезд на полосу встречного движения.

Кроме того, изменения предполагают усиление административной ответственности за управление автомобилем водителями, которые были лишены прав или не получали их вообще. За повторное нарушение сумма штрафа вырастет с 30 тысяч до 50-100 тысяч рублей.

«Признак повторности в законодательстве сейчас отсутствует. Можно совершать нарушение хоть 150 раз и всякий раз откупаться, платить один и тот же штраф, издеваться над здравым смыслом и обществом», — заключила Яровая.

Ранее первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил основание для лишения водительских прав новичков. По его словам, причиной для этого может стать совершение ими трех и более ДТП. Он отметил, что на молодых водителях должна лежать двойная ответственность: «отсутствие практического опыта и рефлекторных навыков должно компенсироваться повышенным вниманием и собранностью».