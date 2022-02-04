В России предложили новое основание для лишения водительских прав

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил новое основание для лишения водительских прав автолюбителей-новичков. По его мнению, причиной для этого может стать совершение ими трех и более ДТП. Соответствующее предложение направлено главе ГИБДД Михаилу Черникову. Об этом сообщает РИА Новости.

Петров объяснил, что особую опасность на дорогах представляют молодые и неопытные водители, многие из которых «едва сдав экзамены и получив долгожданные "права", начинают безответственно "гонять" и становиться виновниками ДТП». При этом, указал он, на молодых водителях должна лежать двойная ответственность: «отсутствие практического опыта и рефлекторных навыков должно компенсироваться повышенным вниманием и собранностью».

По мнению общественника, нововведение станет дополнительным стимулом для молодых автолюбителей к спокойной и ответственной езде, а также отсечет от вождения неопытных лихачей, пренебрегающих безопасностью на дорогах. При этом он предлагает наделить лишенных прав водителей правом сдать повторный экзамен в ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем.

Ранее юрист Юрий Захаров предупредил российских водителей о штрафе за грязное авто. Он отметил, что в новом отметил, что в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), который, скорее всего, вступит в силу в марте 2022 года, штрафа за грязное авто не существует, однако есть наказание за грязные номерные знаки. По его словам, если номера на машине из-за загрязнения стали нечитаемы и затруднительны для распознавания, это грозит автовладельцам штрафом в пять тысяч рублей или лишением права управления автомобилем на срок до двух месяцев.