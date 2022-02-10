Смертельную схватку ягуара и каймана сняли на видео

Американскому биологу Эбигейл Мартин удалось снять на видео смертельную схватку ягуара с очковым кайманом в бразильском регионе Пантанал. На ее кадры обратило внимание издание Daily Mail.

Крупный ягуар по кличке Кинг Джуру с берега выследил плывшую по реке рептилию. Затем, улучив момент, он бросился на нее и скрылся в мутной воде.

Через несколько секунд Кинг Джуру снова появился на поверхности, волоча в зубах еще живого каймана. Чтобы прикончить добытого зверя, он утащил его в кусты.

Кайманы относятся к подсемейству аллигаторовых. В зависимости от вида их длина может составлять от 1,2-1,5 метра до пяти метров. Очковые кайманы относительно невелики: они вырастают до двух метров в длину и весят до 40 килограммов.

Пантанал — обширная тектоническая впадина в Бразилии и других странах Южной Америки. Считается одной из крупнейших заболоченных территорий на планете.

Ранее сообщалось о другом видео, которое Эбигейл Мартин сняла в бразильском национальном парке Пантанал. На нем была показана охота ягуара по кличке Мик на 36-килограммового каймана.