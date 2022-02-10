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США потратят миллиарды долларов на зарядки для электрокаров

США выделят почти $5 миллиардов на строительство станций для зарядки электромобилей

Фото: Mark Blinch / Reuters

Правительство США выделит почти пять миллиардов долларов на строительство тысяч станций для зарядки электрокаров. Таким образом администрация президента Джо Байдена хочет подтолкнуть американцев отказаться от машин с бензиновым двигателем, сообщает Reuters.

Министр транспорта Пит Буттиджич заявил, что финансирование поможет выиграть гонку электромобилей. Ведомство будет работать со штатами, профсоюзами и частным сектором над развертыванием общенациональной сети зарядки. Только в 2022 году на эти цели потратят 615 миллионов долларов. Их получат те штаты, которые предоставят планы по строительству зарядок.

В правительстве объяснили, что штаты должны в первую очередь инвестировать в те станции, которые способны одновременно заряжать четыре автомобиля. Еще одним условием стала установка зарядных станций для электрокаров каждые 50 миль (80 километров) вдоль автомагистралей между штатами.

Для строительства и эксплуатации зарядных станций штаты будут нанимать частные организации. Предполагается, что федеральные средства покроют 80 процентов расходов на зарядку электромобилей, а остаток профинансируют частные компании.

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Российские власти также строят планы по развитию электротранспорта. В конце января Минтранс утвердил стратегию развития транспортной системы. В ней, в частности, сказано, что к 2035 году в Москве доля личных электрокаров должна увеличиться до 15 процентов. На данный момент в Москве 9500 электромобилей — 0,14 процента от общего числа.

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Платон Щукин
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