США потратят миллиарды долларов на зарядки для электрокаров
Правительство США выделит почти пять миллиардов долларов на строительство тысяч станций для зарядки электрокаров. Таким образом администрация президента Джо Байдена хочет подтолкнуть американцев отказаться от машин с бензиновым двигателем, сообщает Reuters.
Министр транспорта Пит Буттиджич заявил, что финансирование поможет выиграть гонку электромобилей. Ведомство будет работать со штатами, профсоюзами и частным сектором над развертыванием общенациональной сети зарядки. Только в 2022 году на эти цели потратят 615 миллионов долларов. Их получат те штаты, которые предоставят планы по строительству зарядок.
В правительстве объяснили, что штаты должны в первую очередь инвестировать в те станции, которые способны одновременно заряжать четыре автомобиля. Еще одним условием стала установка зарядных станций для электрокаров каждые 50 миль (80 километров) вдоль автомагистралей между штатами.
Для строительства и эксплуатации зарядных станций штаты будут нанимать частные организации. Предполагается, что федеральные средства покроют 80 процентов расходов на зарядку электромобилей, а остаток профинансируют частные компании.
Российские власти также строят планы по развитию электротранспорта. В конце января Минтранс утвердил стратегию развития транспортной системы. В ней, в частности, сказано, что к 2035 году в Москве доля личных электрокаров должна увеличиться до 15 процентов. На данный момент в Москве 9500 электромобилей — 0,14 процента от общего числа.