Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Чечня попросила Госдуму разрешить ей переименовать суды

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Парламент Чеченской Республики внес в Государственную Думу законопроект о переименовании районных судов Грозного, который в случае одобрения создаст прецедент в российском праве. Документ размещен в электронной базе данных Федерального Собрания.

Согласно инициативе чеченских депутатов, Ленинский районный суд Грозного следует переименовать в Ахматовский, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский.

Районы Грозного, где находятся эти четыре суда, получили свои нынешние названия в декабре 2020 года решением городской думы. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сохранение старых названий судов создает неудобства для граждан.

Проблема состоит в том, что в российском законодательстве не прописан механизм переименования судов. При этом, просто упразднить старые районные суды и создать вместо них новые — сложная процедура, говорится в пояснительной записке. Кроме того, вероятно, президенту России Владимиру Путину потребуется переназначить всех судей Грозного.

В конце января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регион ежегодно получает от федерального центра около 300 миллиардов рублей на содержание. По его словам, без этих средств республика не смогла бы прожить и трех месяцев, поскольку на ее территории нет «ни газа, ни нефти, ни света».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зураб Дарахвелидзе
Обсудить
Последние новости
Трасс на встрече с Лавровым усомнилась в суверенитете России над Воронежем
В России разрешили третью фазу клинических испытаний «ЭпиВакКороны-Н»
Бывший тренер Валиевой высказалась о допинг-пробе фигуристки
Сенатор Клишас заразился коронавирусом
Сборная России опустилась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Минск предупредил посла Украины об ответе на инцидент с заменой флага
Миллиардер раскрыл россиянам новый способ заработка
Москвичам предложили научиться зарабатывать в TikTok
Анджелина Джоли выступила в поддержку жертв домашнего насилия
Жизнь смартфонов Samsung увеличили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.