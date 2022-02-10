Чечня попросила Госдуму разрешить ей переименовать суды

Парламент Чеченской Республики внес в Государственную Думу законопроект о переименовании районных судов Грозного, который в случае одобрения создаст прецедент в российском праве. Документ размещен в электронной базе данных Федерального Собрания.

Согласно инициативе чеченских депутатов, Ленинский районный суд Грозного следует переименовать в Ахматовский, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский.

Районы Грозного, где находятся эти четыре суда, получили свои нынешние названия в декабре 2020 года решением городской думы. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сохранение старых названий судов создает неудобства для граждан.

Проблема состоит в том, что в российском законодательстве не прописан механизм переименования судов. При этом, просто упразднить старые районные суды и создать вместо них новые — сложная процедура, говорится в пояснительной записке. Кроме того, вероятно, президенту России Владимиру Путину потребуется переназначить всех судей Грозного.

В конце января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регион ежегодно получает от федерального центра около 300 миллиардов рублей на содержание. По его словам, без этих средств республика не смогла бы прожить и трех месяцев, поскольку на ее территории нет «ни газа, ни нефти, ни света».