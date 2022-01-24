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Кадыров раскрыл траты России на содержание Чечни

Глава Чечни Кадыров: Россия тратит на содержание республики 300 млрд рублей в год

Кадр: @lord_095

Правительство России выделяет 300 миллиардов рублей в год на содержание Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Прямой эфир с участием политика опубликован в Instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

«Я тоже думал, что нужна нам отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем прожить и трех месяцев. Представьте, Россия за год, именно на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит», — раскрыл Кадыров.

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По его словам, на территории Чечни нет «ни газа, ни нефти, ни света». «Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — добавил глава Чечни.

В июне 2021 года сообщалось, что Кадыров стал самым богатым губернатором России. Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на его официальном сайте, в 2020 году он заработал 381,1 миллиона рублей. В собственности политика находятся два земельных участка площадью 3668 и 28 361 квадратный метр, а также жилой дом площадью 2344 квадратных метра.

В марте того же года Forbes писал, что в 2020-м правительство России увеличило финансовую помощь Чечне на 27,7 миллиарда рублей, до 106,4 миллиарда.

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Варвара Кошечкина
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