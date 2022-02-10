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Европейцы изменили политические взгляды из-за плохой погоды

Аномальные погодные явления вынудили европейцев голосовать за «зеленых», выяснили ученые

Фото: Terray Sylvester / Reuters

В 2021 году европейцы стали свидетелями ряда аномальных погодных явлений: в испанском Мадриде был зафиксирован рекордный снегопад, в Греции — беспрецедентные лесные пожары. Многие страны пострадали от наводнений и ураганов. Плохая погода вынуждает жителей Европы менять политические взгляды, сообщает Euronews со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

Как выяснили ученые, аномальная жара и засуха оказывают значительное влияние на паттерны политических голосований в Европе. В частности, за последнее время заметно увеличилось число голосов, отдаваемых «зеленым» партиям — объединениям, выступающим в защиту окружающей среды.

При этом влияние погодных изменений наиболее заметно на политических аренах стран с умеренным и прохладным климатом — это, например, Франция и Германия. И напротив, эффект слабее в регионах с теплым средиземноморским климатом, таких как Греция и Италия. Средиземноморский климат и без того подразумевает жаркую и засушливую погоду, поэтому в южных странах температурные отклонения практически не влияют на голосования, указывают ученые.

Кроме того, показало исследование, более склонны голосовать за «зеленых» жители стран с сильными экономиками, в то время как в менее благополучных странах граждане выбирают партии, сконцентрированные на экономическом развитии.

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Нина Ташевская
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