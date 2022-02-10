Европейцы изменили политические взгляды из-за плохой погоды

В 2021 году европейцы стали свидетелями ряда аномальных погодных явлений: в испанском Мадриде был зафиксирован рекордный снегопад, в Греции — беспрецедентные лесные пожары. Многие страны пострадали от наводнений и ураганов. Плохая погода вынуждает жителей Европы менять политические взгляды, сообщает Euronews со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

Как выяснили ученые, аномальная жара и засуха оказывают значительное влияние на паттерны политических голосований в Европе. В частности, за последнее время заметно увеличилось число голосов, отдаваемых «зеленым» партиям — объединениям, выступающим в защиту окружающей среды.

При этом влияние погодных изменений наиболее заметно на политических аренах стран с умеренным и прохладным климатом — это, например, Франция и Германия. И напротив, эффект слабее в регионах с теплым средиземноморским климатом, таких как Греция и Италия. Средиземноморский климат и без того подразумевает жаркую и засушливую погоду, поэтому в южных странах температурные отклонения практически не влияют на голосования, указывают ученые.

Кроме того, показало исследование, более склонны голосовать за «зеленых» жители стран с сильными экономиками, в то время как в менее благополучных странах граждане выбирают партии, сконцентрированные на экономическом развитии.

Ранее стало известно, что 58 процентов женщин в последние годы скорректировали свои планы, касающиеся рождения детей, по неочевидной причине — из-за связанных с изменением климата опасений. Эти женщины обеспокоены, в частности, «миром, который унаследуют [их] дети». Треть заявили, что из-за этого желают иметь меньше детей.