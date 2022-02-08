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Среда обитания

Названа неочевидная причина нежелания женщин заводить детей

Женщины стали меньше рожать из-за связанных с изменением климата опасений

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Современные женщины стали заводить меньше детей в том числе из-за глобального потепления, пишет Marie Claire со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией Modern Fertility (специализируется на репродуктивном здоровье).

Как выяснили исследователи, 58 процентов женщин в последние годы скорректировали свои планы, касающиеся рождения детей, по неочевидной причине — из-за связанных с изменением климата опасений. Эти женщины обеспокоены, в частности, «миром, который унаследуют [их] дети». Треть заявили, что из-за этого желают иметь меньше детей.

Часть опрошенных женщин в то же время назвали надвигающийся климатический кризис фактором, вынуждающим их заводить детей побыстрее. 17 процентов указали, что это обусловлено пересмотром жизненных ценностей, 14 процентов пояснили — кризис дает ощущение, что нужно торопиться.

При этом малообеспеченные (с доходом до 50 тысяч долларов в год) чаще говорили, что намерены завести детей раньше, чем изначально планировали: 22 процента респондентов против 7 процентов в группе женщин, ежегодно зарабатывающих 200 тысяч долларов и более. По мере усугубления климатических проблем природные ресурсы могут стать предметом роскоши, указали исследователи, но состоятельные женщины смогут за них заплатить.

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Почти 40 процентов женщин в ходе опроса заявили, что считают «безответственным или неэтичным» продолжать рожать детей в мире, который сталкивается с серьезными проблемами.

Авторы исследования подчеркнули, что изменение климата влияет не только на отношение женщин к деторождению, но и на их способность заводить детей. «Из-за изменения климата мы наблюдаем рост бесплодия, — отметила доктор Джейн Ван Дис. — Есть и увеличение числа осложнений при родах, рост числа преждевременных родов, процента отторжений сперматозоидов».

Ранее стало известно, что естественная убыль населения в 2021 году в России составила 1,04 миллиона человек. При этом родились в стране 1,4 миллиона младенцев, а умерли 2,44 миллиона россиян. Рождаемость за год снизилась на 2,3 процента.

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Нина Ташевская
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