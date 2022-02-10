Сын Бекхэма намазал булку майонезом в кулинарном шоу за 100 тысяч долларов

Восьмиминутный эпизод кулинарного шоу «Готовим с Бруклином», в котором сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин показал, как намазать булку майонезом, стоил 100 тысяч долларов, а над его созданием работала команда из 62 человек. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В этом эпизоде 22-летний Бруклин показывает, как готовить сэндвич, хотя сам его и не готовит в привычном понимании, а только намазывает булку майонезом и раскладывает продукты. Отмечается также, что сын известного футболиста не знал, как жарить рыбу, и на съемках было слышно, как он спрашивал, как узнать, когда хашбраун будет готов.

Бруклин подвергся жесткой критике после появления в кулинарном сегменте американского шоу The Late Late Show («Очень позднее шоу»), несмотря на отсутствие профессиональной подготовки шеф-повара. Отмечалось, что Бруклину нечего предложить, кроме известности родителей. Его появление на шоу также было раскритиковано несколькими профессиональными поварами, которые обратили внимание на недостаточную подготовку и опыт Бруклина.

Многим не понравилось, что такое популярное шоу показывает именно Бруклина, тогда как много квалифицированных шеф-поваров борются за работу во время пандемии COVID-19.

Ранее сын Дэвида Бекхэма уже демонстрировал кулинарные способности. Так, в одной американской программе он поделился рецептом бутерброда для английского завтрака. Молодой человек объяснил, что у него появилась страсть к кулинарии во время самоизоляции. В то время как ведущие шоу поспешили похвалить его незатейливое творение, зрители не одобрили решение показать такое простое в приготовлении блюдо.

Ранее сообщалось, что сын Дэвида и Виктории Бекхэм приобрел особняк для своей будущей семьи. Старший наследник звездной пары обзавелся шикарной недвижимостью в Беверли-Хиллз, на которую вместе с невестой потратил более десяти миллионов долларов.