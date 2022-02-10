Инфекционист назвал срок выхода России на плато по COVID-19

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с радио Sputnik назвал срок выхода России на плато по COVID-19.

«Количество выписанных после COVID-19 стало немного расти, но пока до плато далековато. Плато – это когда сколько заболело [за сутки], столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнет превышать число заболевших», – пояснил он.

По его словам, для системы здравоохранения и врачей, которые работают с зараженными, более важным является соотношение между числом госпитализированных и выписанных за день из больниц.

В настоящее время значительно больше людей госпитализируют, чем выписывают из медучреждений. «Пока пациенты с COVID-19 накапливаются [в больницах], нагрузка на госпитальную сеть растет», — сказал он.

Малышев добавил, что пациенты продолжат «накапливаться» в стационарах еще в течение трех-четырех недель. После этого можно ожидать прекращения роста заболеваемости, а затем и улучшения эпидемиологической ситуации, отметил специалист. «Я думаю, что еще три-четыре недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато и будет легче», — подчеркнул он.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что ситуация с омикрон-штаммом в России должна стабилизироваться к середине марта. По словам эксперта, опыт России, куда штамм омикрон пришел позднее, полностью копирует западный. «В этот раз мы удивительном образом повторяем то, что происходило в западных странах. Обычно у нас волны широкие, не такие пикообразные», — заявил он.