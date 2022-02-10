Срок выдачи потребкредитов захотели ограничить пятью годами

Максимальный срок выдачи необеспеченного потребкредитов захотели ограничить пятью годами в 2022 году, такой законопроект планируется принять в весеннюю сессию парламента. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, который является одним из авторов документа.

Аксаков с вице-спикером Совфеда Николаем Журавлевым внесли законопроект в Госдуму в конце декабря, нижняя палата планирует рассмотреть документ в первом чтении в марте. По словам Аксакова, документ должен быть принят во всех трех чтениях до конца весенней сессии Госдумы.

Также в материалах отмечается, что банки обяжут включать в расчет полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг. Издание уточняет, что в Минфине и Центробанке (ЦБ) инициативу поддержали.

Такие меры планируются «в целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки». Также законопроект предусматривает включение в расчет полной стоимости кредита любых платежей заемщика в пользу кредитора и (или) третьих лиц, дополнительное информирование клиента об условиях изменения процентной ставки в процентах годовых для каждого варианта поведения заемщика, и другие пункты.

Ранее сообщалось, что чуть менее трети (30 процентов) заемщиков в России практически потеряли шансы получить в долг у банков из-за низкого значения персонального кредитного рейтинга. На их долю приходится 8,1 процента одобрений заявок на потребкредиты. Также менее среднего значения (24,8 процента) оценивается вероятность у заявителей со средним рейтингом (таких тоже почти 30 процентов).