Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Треть россиян почти потеряли шанс взять у банка кредит

Из-за низкого кредитного рейтинга почти треть россиян почти потеряли шансы взять кредит

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Чуть менее трети (30 процентов) заемщиков в России практически потеряли шансы получить в долг у банков из-за низкого значения персонального кредитного рейтинга, пишут «Известия».

На их долю приходится 8,1 процента одобрений заявок на потребкредиты. Также менее среднего значения (24,8 процента) оценивается вероятность у заявителей со средним рейтингом (таких тоже почти 30 процентов).

Материалы по теме:
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря

Новая единообразная шкала кредитного рейтинга, которая была принята 1 января, рассчитывается на основании данных кредитных историй в диапазоне от 1 до 999 баллов. Также есть цветовая шкала, например, красный цвет соответствует низкой степени кредитоспособности (1–179 баллов). Больше всего шансов взять кредит у заемщиков из ярко-зеленой зоны (913–999 баллов). Чем выше рейтинг, тем ниже риск заемщика для банков.

Обычно высокий рейтинг у тех россиян, которые взяли один или несколько кредитов и погасили их без просрочек. Главное, что влияет на величину кредитного рейтинга, — история обслуживания долга.

Согласно новым правилам, россияне могут получать вместе со своей кредитной историей и рейтинг кредитоспособности. До этого подобные оценки разрабатывались по методикам бюро кредитных историй. При этом те граждане, которые хотят оспорить информацию в кредитной истории, теперь смогут обращаться с заявлением напрямую в банк или микрофинансовую организацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Макрон рассказал об ощутимом напряжении на встрече с Путиным
В России весной спрогнозировали новую волну COVID-19
В Дании решили повысить готовность армии для поддержки НАТО
В Кремле объяснили очень длинный стол между Путиным и Макроном
Ведущая Первого канала рассказала о жизни после переезда в Италию
В России захотели ввести новое требование ко всем домам
Названо опасное последствие коронавируса для мозга
Спутники США обнаружили тайную базу КНДР для ядерных ракет
Дело бывшего российского министра Абызова направлено в суд
Умер директор лент «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом» Феликс Эскин
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.