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Россиянин зарезал родственников и совершил суицид

В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения тел трех россиян

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Москве возбуждено уголовное дело о двойном убийстве после обнаружения тела мужчины и женщины в квартире на Бексудниковском бульваре. Рядом с домом также найдено тело проживавшего с убитыми россиянина с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. . Об этом в четверг, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 10 февраля между родственниками произошел конфликт на бытовой почве, закончившийся поножовщиной. На теле убитых в квартире людей зафиксированы множественные ножевые ранения. Как сообщает в Telegram-канале агентство «Москва», найденный возле дома мужчина зарезал родственников, а после совершил самоубийство.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления. Устанавливается полная картина произошедшего.

24 ноября сообщалось, что в городе Куртамыш Курганской области мужчина несколькими выстрелами из ружья убил жену, а затем совершил самоубийство.

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Владимир Седов
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