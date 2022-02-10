Россиянам назвали способ прописаться на даче

Россияне могут прописаться на даче, если она находится на территории садового объединения. Способ получить подобную прописку назвала доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова, сообщает РИА Новости.

Для прописки дом должен быть подключен к инженерным коммуникациям, отоплению и иметь капитальный фундамент. Все конструкции необходимо сделать надежными. В назначении территориальной зоны должна быть указана возможность строительства жилых домов.

Собственники не смогут прописаться в дачном доме, если он расположен в огородническом объединении. Нельзя получить прописку в садовых домах — ими считаются нежилые объекты, которые были оформлены до 1 января 2019 года.

Ранее юрист Артем Половинкин предупредил россиян о риске лишиться дачи из-за злоумышленников. Они обращают внимание на расположение объекта и его финансово-экономическую привлекательность. Риск есть и в отношении дач, собственником которых является одинокий человек.