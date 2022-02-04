Юрист предупредил россиян о риске лишиться дачи

Адвокат, партнер Criminal Defense Firm Артем Половинкин предупредил россиян о риске лишиться дачи из-за злоумышленников. Он рассказал об этом агентству «Прайм».

По словам юриста, риски лишиться загородного дома зависят от финансово-экономической привлекательности объекта и расположения. Также злоумышленников может привлечь актуальность на рынке своей ценовой категории и количество потенциальных покупателей.

«Чем большим престижем и спросом пользуется конкретный район и недвижимость на его территории, чем быстрее и беспрепятственнее можно продать объект, тем интереснее для злоумышленников ваш загородный дом», — предупредил адвокат.

Половинкин напомнил, что что наличие таких обременений, как долей собственности родителей, супругов и детей требует получения согласия на проведение сделки купли-продажи загородной недвижимости, усложняет саму сделку и затягивает сроки ее проведения. Поэтому потенциальные злоумышленники, по его словам, выберут для захвата дом, в котором собственником жилья является одинокий человек. Это «стандартная схема черных риэлторов», заверил специалист.

«Чтобы сократить риск лишиться своей недвижимости, необходимо исключить возможность заочного проведения сделок с ней в ваше отсутствие, то есть от вашего имени, по доверенности. Для этого на каждый конкретный объект недвижимости необходимо подать заявку в Росреестр через МФЦ или портал Госуслуг, чтобы все сделки с ним совершались только при вашем личном участии, получив официальный документ о регистрации такой записи», — посоветовал адвокат.

Ранее юрист Артем Баранов предупредил, что разводить огонь на дачных участках теперь можно только при соблюдении определенных условий. Он указал, что если надо сжечь мусор или траву, то нужно использовать специальный мусоросжигатель. При его отсутствии можно обойтись ямой до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров. При этом такая яма должна располагаться на отдалении минимум 50 метров от ближайшей постройки.