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Умерла жена Майлза Дэвиса и «королева фанка» Бетти Дэвис

Жена Майлза Дэвиса и «королева фанка» Бетти Дэвис умерла в 77 лет

Фото: Fin Costello / Redferns / Getty Images

Прозванная «королевой фанка» американская певица Бетти Дэвис, вторая жена джазового музыканта Майлза Дэвиса, умерла в городе Хомстед, штат Пенсильвания. Об этом сообщает Rolling Stone.

Отмечается, что исполнительница скончалась от естественных причин. Дэвис было 77 лет.

Бетти Дэвис выпускала музыку с 1964-го по 1975 год. В ее дискографии четыре альбома: Betty Davis, They Say I'm Different, Nasty Gal и Is It Love or Desire? (последний, записанный в 1976-м, был выпущен только в 2009 году). Песни в ее исполнении звучали, в частности, в сериалах «Оранжевый — хит сезона» и «Меломанка».

С Майлзом Дэвисом артистка познакомилась в 1966 году, когда работала моделью. В 1968-м они начали встречаться, и в сентябре того года поженились. Их брак продлился год. В своей автобиографии Дэвис отмечал вклад второй супруги в его творчество. Он рассказывал, что жена познакомила его с рок-гитаристом Джимми Хендриксом и пионером психоделического фанка Слай Стоуном. Разрыв супругов произошел после того, как певец обвинил жену в измене.

Ранее стало известно о смерти известной индийской закадровой певицы кинематографа Латы Мангешкар. Власти Индии объявили двухдневный траур из-за ее кончины. Исполнительнице было 92 года.

Илья Кролевский
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