Умерла известная индийская певица и актриса Лата Мангешкар

В возрасте 92 лет скончалась Лата Мангешкар — известная индийская закадровая певица кинематографа. Артистка умерла утром в воскресенье, 6 февраля, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

По предварительным данным, она заболела COVID-19 и ранее была госпитализирована. В отделении интенсивной терапии она провела несколько дней, начиная со вторника, 1 февраля.

6-7 февраля в стране объявили днями памяти и скорби певицы. Правительство Индии приняло такое решение в связи со смертью Мангешкар. По словам премьер-министра Нарендра Моди, она стала «стержнем индийской культуры, чей мелодичный голос обладал несравненной способностью завораживать людей».

Лата Мангешкар считают легендой индийского кинематографа 1950-1970 годов. Ее также называли «Соловьем Индии» и «Королевой мелодии», так как она смогла исполнить множество песен для фильмов. Уточняется, что она могла петь на 30 индийских языках, в том числе хинди, маратхи и бенгали. В 2001-м она была награждена «Бхарат ратна» — это высшая невоенная награда страны.

Ее голос остался в таких кинокартинах, как «Бродяга» (1951 года), «Господин 420» (1955 года), «Месть и закон» (1975 года). Мангешкар также работала над такими советско-индийскими фильмами, как «Хождение за три моря» (1958 года) и «Приключения Али Бабы и 40 разбойников» (1979 года). Ее пение восхищало советских граждан.