Впервые зафиксировано столкновение обломков планет со звездой

Ученые Уорикского университета в Великобритании впервые зафиксировали, как обломки разрушенных планет сталкиваются с поверхностью белого карлика. Результаты наблюдения опубликованы в журнале Nature.

Астрономы обнаружили рентгеновское излучение, испускаемое карликовой звездой G29-38, с помощью космического обсерватории Chandra. Этот объект является одним из сотни ближайших к Солнечной системе белых карликов и находится на расстоянии 44 световых лет. Ранее исследователи зафиксировали избыточную инфракрасную радиацию из окрестностей звезды, что могло указывать либо на присутствие коричневого карлика, либо на окружающее G29-38 облака пыли и обломков.

Последующие спектроскопические наблюдения показали присутствие металлов в атмосфере звезды, что объясняется аккрецией материала, возникшего при разрушении небольшого небесного тела, например, астероида. Рентгеновские наблюдения показали, что скорость аккреции каменистого материала, который разогревается и испускает высокоэнергетическое излучение, составляет около полутора миллионов килограммов в секунду.

Это открытие является первым прямым свидетельством того, что белые карлики в настоящее время аккрецируют остатки старых планетных систем, разрушенных или сошедших с орбиты, когда родительская звезда превратилась в красного гиганта и сбросила внешние слои.