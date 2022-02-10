Названы причины частого заражения детей омикроном

Врач-невролог Павел Хорошев и гендиректор компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявили, что дети стали чаще болеть омикрон-штаммом коронавируса. В интервью Ura.ru медики объяснили, с чем может быть связана такая тенденция.

Хорошев назвал причиной частого заражения детей омикроном отсутствие у них «человеческой протеазы» — фермента TMPRSS2. Он объяснил, что предыдущие штаммы для проникновения в клетки должны были не только встретиться с ангиотензинпревращающим ферментом АПФ2, но использовать TMPRSS2, который есть у взрослых людей. Однако омикрону протеаза не требуется, поэтому он легче заражает детей.

«Новому штамму омикрон, это касается и первого варианта, и стелс-варианта, который именуется BA.2, эта протеаза уже не нужна. Он благодаря этому может легко соединяться не только с ангиотензинпревращающим ферментом взрослых, но и с АПФ2 у детей», — подчеркнул врач.

Невролог добавил, что АПФ2 очень важен для клеток, поскольку он участвует в обмене аминокислотами и регуляции тонуса в сосудах. «Абсолютное большинство клеток имеет АПФ2. Это касается и нейронов», — заключил он.

В свою очередь, Крючков объяснил высокую заболеваемость омикроном среди детей ростом вирусовыделения. Он объяснил, что на единицу времени увеличилось количество выделяемых частиц, которые стали заражать менее восприимчивых детей.

«Второй момент — нынешняя популяция детей в среднем является менее иммунной, чем популяция взрослых. Взрослые вакцинируются и болели более активно, соответственно, дети оказываются восприимчивыми именно сейчас», — подчеркнул Крючков.

Ранее врач Сергей Токарев заявил, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса у детей до пяти лет может развиться острый ларинготрахеит с отеком гортани. Такое состояние требует немедленной госпитализации, отметил медик.