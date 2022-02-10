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Врач заявил о смертельной опасности омикрон-штамма для детей

Врач Токарев предупредил, что при омикроне у детей может развиться острый ларинготрахеит

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса у детей до пяти лет может развиться смертельно опасное состояние. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, речь идет об остром ларинготрахеите, при котором может произойти отек гортани. Заболевание требует немедленной госпитализации, иначе ребенок может погибнуть.

«Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу», — предупредил медик. Он отметил, что ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе.

Токарев подчеркнул, что если у ребенка на фоне заражения омикрон-штаммом носогубный треугольник стал белого или синего цвета, возник «лающий» кашель, дыхание участилось и стало шумным и свистящим, необходимо немедленно вызвать врача.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что у заболевших омикрон-штаммом стала наблюдаться гиперестезия. По словам специалиста, в случае проявления повышенной чувствительности у заболевшего болит все тело. «Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — предупредил Болибок. Он уточнил, что появление симптома может быть связано с поражением периферических нервов.

Марина Совина
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