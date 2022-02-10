Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В генконсульстве России в Нью-Йорке впервые осталось пять дипломатов

Генконсул РФ Овсянников заявил, что в учреждении в Нью-Йорке впервые работают пять человек

Фото: Mike Segar / Reuters

Российский генконсул в США Сергей Овсянников сообщил, что в генеральном консульстве в Нью-Йорке впервые в истории работают всего пять человек. В январе число сотрудников сократилась более чем вдвое из-за политики США, сообщает РИА Новости.

«У нас действительно работает четыре сотрудника (не считая консула, — прим. «Ленты. ру»). В конце января уехали пять семей. Остались ровно четыре человека», — сказал Овсянников.

По его словам, впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что является «вопиющим фактом». Раньше в учреждении работали 12 дипломатов.

6 февраля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что до 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть Соединенные Штаты. Он напомнил, что на прошлой неделе из Вашингтона уже уехали 27 дипломатов. По словам дипломата, американская сторона угрожала арестами в случае несоблюдения сроков.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Жириновский скрывал COVID-19 две недели
Потоп в подъезде жилого дома в Москве попал на видео
Китайская компания наймет тысячу работников после смерти одного от переутомления
В генконсульстве России в Нью-Йорке впервые осталось пять дипломатов
Байдена призвали предоставить Украине доступ к разведданным США
Американский актер продал дом неизвестному
Девушка пришла к мастеру за тату в виде кота и осталась с рисунком дохлой крысы
В Киеве раскрыли темы переговоров нормандской четверки
В Норвегии заявили о невозможности увеличения поставок газа в Европу
Макрон охарактеризовал свой диалог с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.