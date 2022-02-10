В генконсульстве России в Нью-Йорке впервые осталось пять дипломатов

Российский генконсул в США Сергей Овсянников сообщил, что в генеральном консульстве в Нью-Йорке впервые в истории работают всего пять человек. В январе число сотрудников сократилась более чем вдвое из-за политики США, сообщает РИА Новости.

«У нас действительно работает четыре сотрудника (не считая консула, — прим. «Ленты. ру»). В конце января уехали пять семей. Остались ровно четыре человека», — сказал Овсянников.

По его словам, впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что является «вопиющим фактом». Раньше в учреждении работали 12 дипломатов.

6 февраля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что до 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть Соединенные Штаты. Он напомнил, что на прошлой неделе из Вашингтона уже уехали 27 дипломатов. По словам дипломата, американская сторона угрожала арестами в случае несоблюдения сроков.