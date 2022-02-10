Оценена задолженность россиян по ЖКХ

К концу 2021 года суммарная задолженность россиян по ЖКХ снизилась. Такую оценку дали аналитики группы платежного сервиса Qiwi, сообщает «РИА Новости».

«Задолженность россиян по оплате коммунальных услуг в третьем и четвертом кварталах снизилась на 15 процентов в сравнении с первым кварталом 2021 года. Наибольший объем задолженности пришелся на февраль, а наименьший — на сентябрь», — заявили аналитики.

В Qiwi отметили, что в России по итогам 2021 года показатель оплаты по коммунальным платежам составил 90 процентов. В декабре 2021 аналитики зафиксировали стопроцентный объем платежей поставщикам жилищно-коммунальных услуг. Наименьший показатель в 77 процентов пришелся на май.

Также по сравнению с первым кварталом в четвертом квартале 2021 года на 50 процентов выросло число людей, оплачивающих услуги онлайн. Такую динамику эксперты связали с пандемией, которая повлияла на развитие онлайн-платежей — население начало активнее использовать современные методы оплаты.

Ранее в январе сообщалось, что россияне в декабре 2021 года также сократили объем просроченных долгов по ипотечным кредитам. Объем просрочки больше, чем на 90 дней, на конец года составил 64,5 миллиарда рублей: за декабрь сумма сократилась на 1,9 миллиарда рублей, а за весь год — на 11,6 миллиарда.