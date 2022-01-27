Россияне сократили просроченные долги по ипотеке

Россияне в декабре 2021-го сократили объем просроченных долгов по ипотечным кредитам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бюро «Эквифакс». В частности, на конец года объем просрочки (больше чем на 90 дней) по ипотеке составил 64,5 миллиарда рублей.

Как отмечают аналитики, только за декабрь просрочка сократилась на 1,9 миллиарда рублей, а за весь год — на 11,6 миллиарда (на 15 процентов). В «Объединенном кредитном бюро» (ОКБ) подтвердили, что в 2021-м качество обслуживания ипотечных кредитов улучшилось: если в 2020-м более чем на 30 дней задерживали платежи по 0,3 процента ипотечного портфеля, то в 2021-м этот показатель упал до 0,2 процента.

Объем просроченной задолженности по ипотеке достиг минимального значения за три года, утверждают специалисты. Они считают, что это произошло благодаря списанию проблемной задолженности с балансов банков, изменению качества банковских клиентов.

Ранее россиян попросили не отказываться от ипотеки из-за падения курса рубля. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что ослабление нацвалюты носит временный характер, поэтому потенциальным ипотечникам не стоит пересматривать свои планы.