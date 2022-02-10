Российских туристов выселили из отеля в Доминикане

Российских туристов из Владимира выселили из отеля в Доминикане за четыре дня до окончания тура. Об этом TourDom.ru сообщила директор владимирского турагентства «Мэвэрик-Тур» Анна Красильникова.

Причиной инцидента, со слов российской семьи, оказался скандал в казино при гостинице. Глава семьи пошел играть в карты и эмоционально отреагировал: начал возмущаться и кричать, что казино обманывает клиентов. В результате россиянина забрали в полицию, а потом выпустили только под подписку, что он освобождает номер и покидает отель вместе с семьей.

«Он вместе с беременной женой и ребенком был вынужден за свой счет заселиться в первую попавшуюся гостиницу», — рассказала собеседница издания.

Туроператор, у которого россияне купили тур, подтвердил информацию о выселении. «В настоящий момент мы выясняем обстоятельства случившегося и в ближайшее время прокомментируем ситуацию», — ответили в пресс-службе.

Ранее эксперты туристической отрасли назвали российским путешественникам оптимальную стоимость путевок в Доминикану в феврале. Отмечается, что по итогам 11 месяцев 2021 года (с января по ноябрь) страна приняла 128,6 тысячи отечественных туристов. Это 24,8 процента от всех путешественников, прибывших в Доминиканскую Республику за данный период — то есть каждый четвертый иностранец в стране оказался из России.