Отличие платья для выпускного на фото в сети от реальности огорчило школьницу

Приобретенное в интернет-магазине выпускное платье огорчило школьницу из-за отличия заявленного на фото товара от реальности. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Наоми Эллиот продемонстрировала фото желаемого наряда с сайта неизвестного бренда: синее вечернее платье длины макси с декольте, корсет которого оформлен множеством стразов, а юбка — разрезом на бедре. Стоимость наряда составляла на момент оформления заказа 45 фунтов стерлингов (4560 рублей).

Следом девушка показала фото, сделанное во время примерки. На снимке видно, что верхняя часть платья выполнена в белом цвете и на ней отсутствуют стразы. Кроме того, товар оказался велик героине материала, а его ткань была мятой и бесформенной. «Боже, почему они так со мной поступили?» — подписала Эллиот публикацию, которая стала вирусной и набрала 1,2 миллиона просмотров.

Скриншот: видео @naomielliott.22

Пользователи сети принялись обсуждать неудачный наряд для выпускного в комментариях. «Оно что, вывернуто наизнанку?», «Девушка в простыне», «Это просто преступление», «Отныне я не доверяю интернет-магазинам», «Боже, мне так жаль», — высказывались они.

В январе отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило другую девушку во время примерки. Сначала Эмили показала фото желаемого товара на сайте. Речь шла о вечернем зеленом платье без рукавов с корсетным верхом и декольте, а также оборками и разрезом на юбке. Затем девушка сняла себя во время примерки: видно, что ей прислали мятый наряд тусклого оттенка, который оказался ей мал.