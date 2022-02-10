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Отоларинголог предупредил о начале «эры глухих» из-за омикрона

Врач Зайцев заявил о начале «эры глухих» в случае поражения омикроном слухового нерва

Фото: William Krause / Reuters

Если омикрон-штамм коронавируса будет поражать слуховой нерв, то люди начнут испытывать проблемы со слухом и настанет «эра глухих». Об этом предупредил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, сообщает Ura.ru.

По его словам, омикрон — нейротропный вирус, который способен поражать нервные клетки. Чтобы не допустить поражения слухового нерва, нужно при омикроне вовремя начать лечение и убрать его из организма.

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«Коронавирусная инфекция должна быть погублена тотально. Не на уровне нос промыть или горло прополоскать, или в нос капли, нет. Надо, чтобы омикрон как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва», — сказал Зайцев.

Ранее отоларинголог Зайцев назвал другое неожиданное последствие омикрон-штамма. По его словам, после болезни человек может охрипнуть или потерять голос. Отдельным категориям людей следует уделять больше внимания заботе о горле, подчеркнул специалист.

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Анастасия Шейкина
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