Россиянка неделю отдыхала в Египте за 40 тысяч рублей и рассказала о тратах

Российская туристка отдохнула в Египте неделю за 40 тысяч рублей и рассказала об экономии на экскурсиях. О расходах в поездке она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница отметила, что приобрела пакетный тур в Хургаду за 25 тысяч рублей: в стоимость входило проживание в отеле, страховка, перелет из Санкт-Петербурга и обратно, трансферы и питание по системе «все включено». Помимо прочего, девушка взяла с собой 200 долларов (около 15 тысяч рублей), которые полностью потратила на экскурсии и мелкие карманные расходы.

«Питалась всегда в отеле, либо на экскурсиях, поэтому дополнительных расходов на питание у меня не было, если не считать фруктов. На все это [фрукты] потратила примерно 15 долларов (1,1 тысячи рублей). Покупала клубнику и манго-ананас (гибрид)», — раскрыла траты на еду россиянка.

Оформление визы обошлось туристке в 27 долларов (примерно две тысячи рублей) вместо 25 (1,8 тысячи рублей), так как она получила документ на стойке без очереди. Кроме того, она купила местную сим-карту с 25 гигабайтами интернета за 15 долларов (1,1 тысячи рублей).

«Побывала на трех экскурсия: в Эль-Гуне, Луксоре и на дайвинге. Покупала не у отельного гида, поэтому получилось в целом недорого. В общей сложности на экскурсии было потрачено 117 долларов (8,8 тысячи рублей)», — поделилась секретом экономии автор блога.

Ранее в феврале россиянка попутешествовала по нетуристическому Египту и перечислила главные недостатки страны. Больше всего ее возмутило отношение местных жителей к чистоте. Кроме того, она пожаловалась на практически бесправное положением женщин в стране.

