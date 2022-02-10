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В Латвии призвали усилить присутствие НАТО в Восточной Европе

Премьер Латвии Кариньш призвал НАТО к усиленному присутствию в Восточной Европе из-за РФ
Кришьянис Кариньш

Кришьянис Кариньш. Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал, чтобы в обозримом будущем в Восточной Европе было усиленное присутствие НАТО из-за угроз безопасности, якобы исходящих со стороны России. Об этом он заявил перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Эстонии Каей Каллас, передает ТАСС.

По словам премьера, угрозы безопасности со стороны РФ вместе с ситуацией в Белоруссии означают, что это будет долгосрочной трудностью для Латвии. «А это значит, что в обозримом будущем нам придется укреплять присутствие НАТО в Восточной Европе», — утверждает он.

Глава правительства также заявил, что ФРГ играет важную роль в укреплении восточного фланга альянса. «Не только возглавляя эти пяти лет размещенный в соседней Литве контингент НАТО, но и теперь взяв на себя обязательства увеличить эту поддержку», — сказал он, добавив, что высоко ценит это во всех странах, поскольку это повышает региональную безопасность.

«Необходимо, чтобы Германия не только присутствовала в странах Балтии, но и взяла на себя ведущую роль, чтобы вести ЕС и НАТО в эти трудные времена», — заявил премьер.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

Марина Совина
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