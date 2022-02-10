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Прокуратура взяла на контроль дело о двойном убийстве в Москве

В Москве мужчина убил двух родственников и покончил с собой

Фото: СК РФ

Бытовая ссора в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве закончилась двойным убийством. Об этом сообщает Life.

По данным издания, мужчина зарезал отца и его сожительницу, а затем покончил с собой. «Ленте.ру» уточнили в столичной прокуратуре, что взяли на контроль ход расследования дела о двойном убийстве.

Ранее 10 февраля в московской квартире нашли тела мужчины и женщины с множественными ножевыми ранениями. Под окнами дома полицейские обнаружили тело еще одного мужчины, проживавшего в этой квартире. По данным следствия, между родственниками произошел конфликт на бытовой почве, закончившийся поножовщиной. В СКР возбудили уголовное дело.

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Мария Рубникович
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