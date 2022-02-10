Россиянам напомнили о новых штрафах для путешественников

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин предупредил россиян о новых штрафах для путешественников. Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам юриста, чаще всего отечественные туристы попадаются на нарушении карантинных ограничений после поездки за границу. Эксперт отметил, что в течение трех дней после возвращения необходимо сдать ПЦР-тест. В противном случае придется заплатить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей за несоблюдение противоэпидемических и гигиенических требований. Также может быть назначен штраф от одной до 30 тысяч рублей за нарушение правил поведения в режиме угрозы ЧС.

Кроме того, специалист напомнил россиянам о пропусках в специально охраняемые зоны, например, заповедники, национальные и общественные парки, ботанические сады, природные памятники и заказники. Редин обратил внимание, что вход в специально охраняемые зоны возможен только при наличии письменного пропуска и в сопровождении гида-сотрудника.

«Въезд на машине и даже пешая прогулка в природоохранные зоны карается штрафом», — заявил юрист и отметил, что получить взыскание можно также за подъезд к воде на автотранспорте (от 4,5 тысячи рублей), мытье машины в реке (1,5-4,5 тысячи рублей), стирку (от 1,5 тысячи рублей) и за слив грязной воды в реку (от 1,5 тысячи рублей).

Ранее в феврале российским туристам назвали локации на египетских курортах, в которых запрещена фото- и видеосъемка. Посол России в Египте Георгий Борисенко обратил внимание на то, что в арабской стране существуют сложившиеся веками традиции, которые необходимо уважать.