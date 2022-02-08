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Россиянам назвали запрещенные для фотосъемки локации в Египте

Посол России в Египте Георгий Борисенко предостерег от фотосъемки в нетуристических местах

Фото: Alex Azabache / Unsplash

Российским туристам назвали локации на египетских курортах, в которых запрещена фото- и видеосъемка. Об этом напомнил посол России в Египте Георгий Борисенко в интервью РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что в арабской стране существуют сложившиеся веками традиции, которые необходимо уважать. Например, право местных жителей на частную жизнь. «Не стоит без спроса производить фото- и видеосъемку в нетуристических местах», — предостерег посол.

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Помимо прочего, собеседник агентства попросил россиян проявлять бдительность при выездах на экскурсии и прочих прогулках за пределами отелей, отметив при этом сложную дорожную обстановку в стране.

«Если тем не менее вы оказались в затруднительном положении, рекомендуем незамедлительно обращаться в ближайшее консульское учреждение по круглосуточной экстренной линии, номер которой можно посмотреть на сайте», — заявил Борисенко.

Ранее в январе российских туристов попросили не привозить в Египет выхолощенные и боевые патроны, гильзы и изготовленные из них сувениры. Как объяснили в генконсульстве, наличие у путешественников этих предметов приравнивается к незаконному владению оружием и предусматривает денежный штраф и последующую депортацию из страны.

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Дарья Рыбак
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